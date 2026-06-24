Поставки одного вида металла из России в ЕС резко упали

Импорт необработанного алюминия из России в Евросоюз за январь-апрель 2026 года сократился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 63,6 миллиона евро, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Евростата.

В мае поставки неожиданно выросли в 2,7 раза относительно апреля — до почти 3 миллионов долларов. Однако в годовом выражении падение сохранилось: импорт упал в 21 раз. Единственными покупателями российского алюминия в ЕС стали Польша (1,7 миллиона евро), Италия (770 тысяч) и Греция (534 тысячи).

По итогам мая Россия опустилась на третью десятку крупнейших поставщиков алюминия в Евросоюз, хотя год назад занимала девятое место. Лидерами остаются Норвегия (310,3 миллиона), Исландия (157,7 миллиона), Мозамбик (116,5 миллиона), Бахрейн (113 миллионов) и ОАЭ (106,3 миллиона).

Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт российского первичного алюминия. Полный запрет вступит в силу к концу 2026 года, в 2025 году разрешенный объем импорта составлял 275 тысяч тонн в год.

Ранее сообщалось, что Китай усиливает внимание к экспорту индия, и участники рынка опасаются, что этот металл, критически важный для центров обработки данных, может попасть под экспортные ограничения.