Песков назвал причину падения доли доллара в мировой торговле

Песков отметил тенденцию к сокращению доли доллара как международной резервной валюты
Налицо тенденция к сокращению доли доллара как международной резервной валюты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", передает корреспондент ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что девальвируются международные экономические устои и основная резервная валюта.
"И мы видим, что доля основной резервной валюты, международных расчетов, она остается высокой, но налицо тенденция к сокращению этого. И сокращается это не потому, что страны отказываются от этого, а потому, что эмитент пытается навязывать свои правила. И странам, и другим странам это просто не нравится", - сказал Песков.