Песков назвал причину падения доли доллара в мировой торговле

Налицо тенденция к сокращению доли доллара как международной резервной валюты. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения", передает корреспондент ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что девальвируются международные экономические устои и основная резервная валюта.