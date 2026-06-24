Торговый партнер России снизил темпы переработки нефти до минимума

Независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая снизили темпы переработки до минимального за 9 лет уровня. Об этом сообщает Bloomberg.

На фоне снижения поставок через Ормузский пролив ведущий покупатель иранской нефти снизил производительность до 50,5 процента, что стало самым низким показателем с 2017 года и ниже минимумов времен пандемии. Причинами такого спада у торгового партнера России называют высокие затраты на сырье, низкий внутренний спрос на топливо и ограничения на экспорт продукции — они снизили прибыль переработчиков, вынудив их сократить производство.

Крупнейший в мире импортер сырья резко сократил закупки после начала конфликта в конце февраля, когда цены на нефть резко выросли.

«У производителей нет проблем с сырьем: коммерческие запасы в частном секторе провинции Шаньдун все еще превышают показатели 2025 года», — констатировала Эмма Ли, ведущий аналитик китайского рынка в Vortexa Ltd.

Согласно прогнозу аналитиков, поставки нефти в КНР останутся на рекордно низком уровне в июле. Во втором летнем месяце среднесуточная отгрузка составит около 12 миллионов баррелей. Подобной динамике поспособствует охлаждение спроса на сырье на фоне стремительного роста цен. Так, крупнейший в мире нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Sinopec уже второй месяц подряд не закупает сырье из Саудовской Аравии. Другой китайский НПЗ, принадлежащий компании Rongsheng Petrochemical, продолжил импортировать нефть в июне, но объемы закупок продолжают оставаться значительно ниже довоенного уровня.