Российские НПЗ смогли увеличить объемы переработки нефти

Переработка нефти на российских НПЗ в первой половине июня держалась на уровне чуть выше 3,9 миллиона баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

Эти данные не учитывают удары по московскому заводу 18 июня и Тюменскому — 20 июня. Заводы «Роснефти» в Сызрани и Саратове вернулись к штатной работе после атак беспилотников в конце мая. «Норси» «Лукойла» под Нижним Новгородом и ярославский «Янос» («Роснефть» и «Газпром») также нарастили переработку.

Однако «Танэко» («Татнефть»), атакованный 12 июня, сократил переработку на треть — до 230 тысяч баррелей в сутки. Куйбышевский завод «Роснефти» после удара 10 июня упал почти вдвое. НПЗ в Туапсе, Рязани, Кириши («Сургутнефтегаз») и Волгограде («Лукойл») остаются остановленными после атак. На Комсомольском заводе на Дальнем Востоке продолжается плановое обслуживание.

Ранее вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что все российские НПЗ задействованы на полную мощность, а время плановых остановок сведено к минимуму.