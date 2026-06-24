Российский проект «Арктик СПГ — 2» начинает возрождаться

Российский проект «Арктик СПГ — 2», который долгое время простаивал из-за санкций, начал восстанавливать экспортные возможности, сообщает РИА Новости.

Китай, несмотря на ограничения, запустил специальный терминал для приема подсанкционного российского СПГ, а к октябрю может появиться второй. Их совокупная мощность составит 11 миллионов тонн в год. Пекин закупает газ со скидкой ниже рыночной цены.

Ключевая проблема — вывоз СПГ с арктического проекта. Для круглогодичной работы нужны газовозы ледового класса Arctic7. Ни одно другое судно в мире не может добраться до терминала «Утренний» на Гыданском полуострове с ноября по июнь.

В конце прошлого года с российской верфи «Звезда» спустили первый газовоз класса Arctic7, затем флот пополнился вторым — «Константин Посьет». К концу года обещают третий. Таким образом, у проекта появится четыре танкера вместо одного, что позволит увеличить экспорт в четыре раза — до 4–5 миллионов тонн в год.

Всего на три очереди «Арктик СПГ — 2» (19,8 миллиона тонн) было заказано 21 судно: шесть в Южной Корее и 15 на «Звезде». Однако корейские газовозы так и не были переданы из-за санкций, а других покупателей на них нет — они созданы исключительно под российский проект. Две очереди завода уже построены (13,2 миллиона тонн), но для выхода на полную мощность нужно минимум семь судов класса Arctic7, говорится в материале агентства.