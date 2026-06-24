В России упали продажи популярного прохладительного напитка

С апреля 2025 года и по апрель 2026 года оборот кваса в России в натуральном выражении сократился на 19 процентов. Эти данные Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) процитировало «Интерфакс».

При этом в денежном выражении оборот остался прежним. Комментируя эти данные, генеральный директор союза Алла Андреева объяснила их введением акциза на квас. По ее словам, введение этого налога очень сильно сказалось на категории кваса. Этот напиток стал подакцизной продукцией с прошлого года и буквально за год-полтора показал значительное снижение.

Отмечается, что за указанный период доля кваса на рынке безалкогольных напитков в стоимостном выражении составила пять процентов.

В начале апреля сообщалось, что по итогам прошлого года в России снизились розничные продажи сладкой газировки, в том числе классических лимонадов и кваса. Тоника в натуральном выражении стали покупать меньше на четыре процента, а классические лимонады (в том числе «Дюшес», «Байкал», «Тархун») — на три. Продажи кваса рухнули на 14 процентов.