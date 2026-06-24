Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 490 долларов

Стоимость голубого топлива на европейских биржах продолжила снижение, опустившись ниже психологически важной отметки в 490 долларов за тысячу кубометров.

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 494,2 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

К 14.00 по московскому времени котировки снизились до 487,4 доллара, показав падение на 1,6% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня.

Весной этого года на рынке наблюдалась высокая волатильность. В марте средние цены взлетели почти на 60% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов впервые с начала 2023 года. Пик пришелся на 19 марта, когда стоимость достигла 853,7 доллара после сообщений о повреждении линий по производству СПГ.

В апреле газовые котировки скорректировались вниз на 14%, опустившись примерно до 540 долларов. Однако во второй половине мая цены вновь кратковременно преодолевали рубеж в 600 долларов за тысячу кубометров. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года на отметке 3892 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость июльских фьючерсов опустилась до 493 долларов за тысячу кубометров.

На прошлой неделе газовые котировки закрепились вблизи отметки в 490 долларов.

В начале месяца биржевые цены на топливо превысили 600 долларов за тысячу кубических метров.