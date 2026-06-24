Союзник РФ усилит контроль за экспортом стратегических минералов

В Китае с 1 июля вступают в силу новые правила общественного контроля за экспортом стратегических минералов и товаров двойного назначения, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на министерство коммерции КНР.

Ведомство опубликовало уведомление об оптимизации работы по рассмотрению сообщений о нарушениях в этой сфере. Согласно документу, любые организации и частные лица могут информировать власти о подозрениях в незаконной передаче технологий — через торговлю, лицензирование, инвестиции, обмены, подарки, выставки, тестирование, обучение или совместные разработки.

При подтверждении нарушений заявители смогут получить вознаграждение. За ложные и злонамеренные сообщения предусмотрено наказание. В министерстве отметили, что меры направлены на усиление общественного надзора и пресечение незаконных действий в сфере экспортного контроля стратегических ресурсов. Новые правила вступают в силу 1 июля.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Россия обладает одной из крупнейших в мире сырьевых баз редкоземельных металлов и занимает седьмое место по объему запасов.