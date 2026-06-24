Финансовый аналитик Сергей Дроздов в беседе с Рамблером прокомментировал текущую ситуацию на валютном рынке и оценил дальнейшие перспективы курса рубля. Эксперт назвал ключевые факторы влияния на отечественную валюту, а также объяснил, почему не стоит опасаться её резкого обвала.

По словам специалиста, на данный момент российская валюта находится под воздействием двух разнонаправленных факторов. С одной стороны, на нее давит удешевление сырья из-за снижения геополитической напряженности. С другой — рубль надежно удерживается жесткими мерами регулятора, что делает его позиции устойчивыми.

По-прежнему на курс рубля влияет политика Центробанка и всё ещё высокая ставка. С другой стороны, в плане негативного момента — это снижение цен на нефть ввиду практически завершившегося конфликта на Ближнем Востоке. Нефтяные котировки уже не 120 и не 100 долларов за баррель. Так что в текущей ситуации, скорее всего, рубль может немножечко ослабнуть куда-нибудь в район 80 за доллар на горизонте трех месяцев. Сергей Дроздов Финансовый аналитик

Несмотря на потенциал к умеренному ослаблению в сторону этой отметки, эксперт полностью исключает сценарий резкого падения курса в ближайшее время. До тех пор, пока Банк России сосредоточен на подавлении инфляционных процессов, стабильная национальная валюта остается для него приоритетом, поэтому возвращения к критическим трехзначным отметкам ждать не стоит.

«Для резкого обвала абсолютно нет никаких предпосылок. Вся политика Центробанка направлена на то, чтобы рубль оставался на относительно крепких уровнях до тех пор, пока не закончится героическая борьба ЦБ с инфляцией. А рубль здесь — один из ключевых элементов, поэтому рассчитывать на 90 и на 100 в обозримой перспективе, наверное, не стоит. И тут бесполезно ставить какие-то жесткие временные рамки. Рубль находится под контролем монетарных властей, и когда они решатся на более сильное ослабление, наверное, никто не знает».

Отвечая на вопрос о диверсификации накоплений, эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день этот аспект упирается не столько в потенциальную доходность, сколько в техническое удобство покупки и хранения активов. Выбор между американской и китайской валютами сейчас зависит исключительно от личных целей и возможностей конкретного инвестора.

«Здесь кому как удобно — на вкус и цвет. Доллар сейчас можно купить только в наличной форме [в плане безопасного владения], а юань можно свободно приобрести и на бирже. Соответственно, тут каждый выбирает сам, исходя из того, что для него предпочтительнее и какой формат активов кажется более доступным».

Ранее сообщалось, что россияне стали больше использовать наличные в повседневных расчётах.