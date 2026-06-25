Российский экспорт нефти через западные порты идет к рекорду

Россия в июне может вывести экспорт нефти через западные порты на рекордный уровень. Reuters сообщило, что рост поставок связан с перераспределением сырья после ударов по нефтеперерабатывающим заводам и снижением внутренней переработки.

По данным агентства, часть нефти, которая обычно шла на переработку внутри страны, направляют на экспорт. Это меняет баланс рынка: экспорт сырья растет, а внутренний топливный контур остается под давлением из-за проблем с НПЗ и логистикой.

В тот же день Reuters сообщил, что российский парламент одобрил налоговые изменения, которые должны помочь смягчить дефицит топлива. Среди мер агентство назвало послабления для производства топлива, перенос части модернизации НПЗ при сохранении налоговых льгот и механизмы поддержки импорта топлива.

Топливная тема становится одновременно внутренней и внешней. Внутри страны власти пытаются стабилизировать поставки бензина и дизеля, а на внешнем рынке рост экспорта нефти может усилить значение российских портов для мировой нефтяной логистики.