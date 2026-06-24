Глава «Сербиягаза» заявил о продлении газового договора с Россией

Генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович объявил о продлении текущего контракта на поставку российского газа на три месяца.

Срок действия предыдущего соглашения истекал 30 июня.

«Сейчас мы продлили, я еще этого не объявлял, хотя это уже произошло, договор о газоснабжении на следующие три месяца, а потом продлим и почти до нового года», – заявил Баятович во время выступления в сербском парламенте, передает РИА «Новости».

Ранее министр энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович обсуждала важность поставок с послом РФ Александром Боцан-Харченко. О планах пролонгации договора она также сообщала после встречи с главой Газпрома Алексеем Миллером на полях ПМЭФ в Петербурге.

Белград стремится диверсифицировать источники энергии. Помимо российского газа, поступающего через «Турецкий поток» и газотранспортную систему Болгарии, страна закупает топливо в Азербайджане. Текущий контракт с Россией покрывает более 80% газовых потребностей Сербии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня власти Сербии сообщили о продлении соглашения с Газпромом до конца сентября.

В марте президент республики Александр Вучич согласовал предыдущее трехмесячное продление газового контракта.

Перед этим глава государства планировал обсудить условия поставок энергоносителей с президентом России Владимиром Путиным.