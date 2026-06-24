Индия и США завершили очередные торговые переговоры: что известно

США и Индия провели очередной раунд торговых переговоров, однако стороны так и не прояснили, удалось ли преодолеть разногласия, сообщает Bloomberg.

Министр торговли Индии Пиюш Гоял после встречи с торговым представителем США Джеймисоном Гриром заявил, что обсуждались пути углубления экономического партнерства, но не уточнил, достигнут ли прогресс.

В заявлении индийского ведомства говорится о стремлении к «сбалансированному» соглашению, которое принесет выгоды бизнесу, фермерам и потребителям. Обсуждались доступ к рынкам, цифровая торговля, устойчивость цепочек поставок и снижение нетарифных барьеров.

Визит Грира в Индию состоялся через несколько дней после встречи Дональда Трампа и Нарендры Моди на саммите G7 во Франции, где американский президент заявил, что стороны «очень близки» к сделке.

Как отметили в Нью-Дели, Индия настаивает на гарантиях, что после подписания соглашения не будет подвергаться расследованиям по статье 301. В феврале стороны объявили о соглашении, снижающем пошлины на индийские товары, но позже Верховный суд США отменил тарифный режим Трампа, внеся неопределенность.

Сейчас Управление торгового представителя США ведет расследования против ряда стран, включая Индию, по вопросам принудительного труда и избыточных мощностей. Нью-Дели требует решить эти вопросы в рамках переговоров, а не через односторонние меры. В индийском Минторге назвали визит Грира «ключевым шагом» и выразили уверенность в углублении связей.