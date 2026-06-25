Рост кредитования экономики РФ в мае замедлился до 1,3%

В мае рост кредитования экономики России замедлился до 1,3% после 1,6% в апреле. Об этом сообщается в докладе ЦБ РФ "Денежные агрегаты и кредит экономике".

"Рост кредита экономике в мае несколько замедлился - до 1,3 с 1,6% в апреле. Это было связано главным образом со снижением прироста требований к организациям - до 1,5 с 2,0% в апреле. Вложения банков в долговые ценные бумаги организаций в мае возросли на 1,4% (1,1% в апреле). Годовой темп прироста кредита экономике повысился до 10,0% (9,3% в апреле)", - говорится в материалах регулятора.