Годовая инфляция в России ускорилась до 5,85%

С 9 по 15 июня 2026 года в России зафиксирована инфляция на уровне 0,25% (неделей ранее была на уровне 0,15%), следует из данных Росстата. Годовая инфляция ускорилась с 5,6% до 5,85%.

В России заметно дорожает бензин. Цены на бензин ускорили рост втрое — до 3% (ранее — рост на 1%), а на дизельное топливо — на 2,7% (0,8%).

В сегменте продовольственных товаров цены увеличились на 0,17% за неделю (ранее был рост на 0,17%). Цены на плодоовощную продукцию за указанный период выросли на 1,5% (неделей ранее они выросли на 1,6%), следует из данных Росстата.

В частности, повысились цены на капусту — на 4,1% (на 2,4% неделей ранее), свеклу — на 3,6% (на 3%), морковь — на 2,7% (на 2,5%), яблоки — на 0,6% (на 0,5%). В то же время снизились цены на огурцы — на 3,2% (рост на 3,3%), бананы — на 0,9% (снижение на 0,7%), помидоры — на 0,3% (снижение на 0,7%).