ФАС напомнила о недопущении необоснованного роста цен на топливо

ФАС рекомендовала профильным ассоциациям и союзам соблюдать принципы ответственного ценообразования на топливо. Соответствующее письмо антимонопольная служба направила в адрес 26 объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов, говорится в сообщении службы.

"ФАС России напомнила о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо в мелкооптовом (реализация топлива с нефтебаз, нефтехранилищ) и розничном (АЗС) сегментах рынка", - говорится в сообщении.