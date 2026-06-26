Российский рынок акций снижается в начале торгов

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии основной торговой сессии снижались на 1,27% - до 2 228,52 и 928,19 пункта соответственно, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 2 228,26 пункта (-1,28%), индекс РТС находился на отметке в 928,08 пункта (-1,28%).

Курс юаня к рублю на открытии Московской биржи рос на 7,9 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,248 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань ускорил рост до 11,281 рубля (+11,2 копейки).