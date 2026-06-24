Танкеры с 35 млн баррелей нефти вышли из Ормузского пролива

По меньшей мере 20 танкеров с 35 млн баррелей нефти, застрявших в Персидском заливе более чем на три месяца, вышли из Ормузского пролива после сделки с Ираном.

Они должны достичь своих конечных пунктов назначения, которые в основном находятся в Азии, к началу августа, сообщает телеканал CNBC.

По данным аналитической компании Kpler, после заключения американо-иранской сделки поставки нефти через Ормуз выросли примерно до 4,8 млн баррелей в день. Приток топлива в июне стал самым высоким с момента нападения США и Израиля на Иран 28 февраля, но остается значительно ниже довоенного уровня. Тогда через пролив поступало 15 млн баррелей в сутки.

Военно-морской флот США снял блокаду Ирана 18 июня. Министерство финансов отменило санкции на продажу нефти до августа. В июне из Ормуза вышли иранские нефтяные танкеры, перевозившие около 21 млн баррелей нефти.

Тем временем, международная морская организация (IMO), которая является агентством ООН, приступает к реализации плана по эвакуации более 11 тысяч моряков, все еще находящихся в Персидском заливе. Этот план поддерживают Иран, Оман, США и другие государства региона.