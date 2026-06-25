Нефть продолжает дешеветь

Стоимость нефти продолжает демонстрировать снижение четвертую сессию подряд на фоне сигналов о скором восстановлении транзита через Ормузский пролив. Об этом сообщает «Интерфакс».

Августовские фьючерсы на Brent опустились до 72,52 доллара за баррель, обновив минимумы с конца февраля. Сорт WTI торгуется на отметке 69,34 доллара за баррель.

Глава Минэнерго США Крис Райт сообщил, что интенсивность движения в проливе практически вернулась к показателям до начала конфликта. За последние сутки через него прошло 72 судна, перевозивших 20 миллионов баррелей нефти. При этом министр предупредил, что полное восстановление судоходства займет несколько недель из-за необходимости разминирования фарватера.

Дополнительное давление на котировки оказывают ожидания роста экспорта из Ирана после ослабления американских санкций в рамках переговорного процесса. Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что темпы падения цен застали рынок врасплох — трейдеры закладывают гораздо более быстрое возвращение ближневосточного сырья, чем прогнозировалось еще две недели назад.

По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти сократились на 6,1 миллиона баррелей. При этом запасы бензина выросли на 2,06 миллиона баррелей, дистиллятов — на 3,06 миллиона. Оба эталонных сорта торгуются на минимальных уровнях с 27 февраля.