Страна БРИКС захотела нарастить импорт российской нефти

Индонезия готова увеличить объемы импорта нефти из России. Об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов азиатской республики Бахлил Лахадалиа.

"Что касается объемов [импорта нефти], то они могут быть увеличены", - приводит его слова информагентство Antara.

Министр отметил, что контракт на импорт российской нефти уже подготовлен. Он уточнил, что в его разработке участвовали Центр исследований и разработок нефтегазовых технологий (Lemigas) и государственное агентство BLU, входящие в структуру Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии.

Глава Минэнерго напомнил, что между Москвой и Джакартой существуют межправительственные договоренности в энергетической сфере.

"У нас уже есть соглашение на уровне правительств между президентом [России Владимиром] Путиным и президентом [Индонезии] Прабово [Субианто]. Кроме того, я поддерживаю контакт с министром энергетики РФ [Сергеем Цивилевым]", - добавил он.

В конце апреля специальный представитель президента Индонезии по вопросам климата и энергетики Хашим Джоджохадикусумо сообщил, что Москва и Джакарта на фоне мирового энергетического кризиса договорились о поставке в азиатскую республику до 150 млн баррелей нефти. Согласно плану, российская сторона начнет с поставки 100 млн баррелей нефти по специальной цене. Еще 50 млн баррелей Москва готова предоставить в случае необходимости.