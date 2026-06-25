США пригрозили прекращением поставок СПГ в ЕС

Вашингтон предупредил Брюссель о возможности прекращения поставок сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС, если сообщество не изменит жесткие правила по метану. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

"Без существенной реформы этого правила [по метану] Европе будет очень больно, что совершенно не нужно", - сказал глава Минэнерго агентству Bloomberg. По словам Райта, "речь не идет об эскалации". "Энергоресурсы будут поставляться, просто они уйдут куда-то еще", - подчеркнул министр.

Подобное ультимативное требование оглашено на фоне нежелания ЕС изменять экологические стандарты сообщества под давлением США и других экспортеров СПГ, отмечают эксперты.

Новые требования ЕС по сокращению выбросов метана, вступающие в силу в 2027 году, обязывают нефтегазовые компании измерять, контролировать и предотвращать утечки насыщенного углеводорода по всей цепочке поставок. Брюссель планирует с будущего года прекратить заключение контрактов с импортерами, не соблюдающими эти экологические правила.