Соглашение США и Ирана об открытии Ормузского пролива спровоцировало обвал нефтяных котировок до уровней начала конфликта, пишут «Известия». Brent и WTI опустились ниже 80 долларов за баррель. Прогнозы МЭА кардинально изменились — ожидаемый ранее дефицит в 1,8 млн баррелей в сутки сменился прогнозом профицита в 5 млн баррелей в 2027 году.

Однако возвращение ближневосточной нефти на рынок займет время. По оценкам Wood Mackenzie, на восстановление 70% добычи уйдет квартал, 90% — полгода. При этом риск новой эскалации сохраняется. Недавнее перекрытие пролива из-за конфликта Израиля и «Хезболлы» в Ливане напоминает, что геополитическая премия может вернуться мгновенно, подчеркивается в материале издания.

В Goldman Sachs не исключают роста цен до 115–120 долларов при новых сбоях. Американские стратегические запасы нефти сократились до 340 млн баррелей — минимума с 1983 года. Коммерческие резервы также опустились на 6% ниже средней пятилетней нормы. США подошли к кризису с минимальным буфером со времен нефтяных шоков 1970-х.

Подчеркивается, что Азия пересматривает энергетическую стратегию, формируя многоканальную систему импорта. Северный морской путь становится резервным маршрутом: грузопоток по СМП за пять месяцев вырос на 13% до 14,5 млн тонн.

Как сообщается, Россия остается единственной страной с атомным ледокольным флотом (восемь судов). Южным хабом становится Сингапур, через который в марте прошло 8% морского экспорта российских нефтепродуктов. По словам специалистов, даже после открытия Ормуза азиатские импортеры вряд ли вернутся к прежней модели, осознав уязвимость единственного маршрута. Россия может стать бенефициаром этого процесса, предлагая сырье и инфраструктуру на десятилетия вперед, подчеркивают эксперты.