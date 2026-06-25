В Таиланде заявили о стремлении к свободной торговле с ЕАЭС

Таиланд проявляет большой интерес к заключению соглашения о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и надеется на поддержку со стороны Казахстана. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил вице-премьер - министр иностранных дел королевства Сихасак Пхуангкеткеу после переговоров с главой МИД республики Ермеком Кошербаевым.

"Касательно ЕАЭС - да, у нас есть большой интерес начать переговоры между Таиландом и Евразийским экономическим союзом. И я надеюсь, что Казахстан <...> поддержит открытие диалога между Таиландом и ЕАЭС по соглашению о свободной торговле", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой.

Глава МИД Таиланда напомнил, что в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) есть зона свободной торговли. "Одна из наших главных задач - содействие свободной торговле. Сейчас мы видим, как некоторые страны усиливают протекционизм. Поэтому мы должны делать все возможное на региональном уровне для продвижения свободной торговли", - сказал он.

Кошербаев, отвечая на вопрос агентства о стремлении Таиланда свободно торговать с ЕАЭС, заверил, что Казахстан готов поддержать эти инициативы.

"Отвечу сразу. Готовы [поддержать]", - сказал министр.

Глава МИД Таиланда прибыл в Астану с официальным визитом. В рамках визита состоялись переговоры с Кошербаевым и подписание плана мероприятий в рамках межведомственного сотрудничества МИД двух стран на 2026-2027 годы.