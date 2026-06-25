Великобритания продаст нефть с захваченного танкера теневого флота РФ

Судно было захвачено 14 июня в проливе Ла-Манш. Танкер связывают с так называемым теневым флотом России, пишет The Telegraph.

© Dmitri Toms/iStock.com

Британские власти считают, что нефть на борту судна теперь по закону принадлежит им, что даёт право использовать сырьё по своему усмотрению. Рыночная стоимость этой партии углеводородов оценивается примерно в 35 млн фунтов стерлингов (около 3 млрд 400 млн рублей).

Критика и насмешки: русские танкеры наносят удар по британской власти

Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи нефти. Среди них перечисление денег напрямую Украине или закупка военной техники для ВСУ.