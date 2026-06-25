Великобритания продаст нефть с захваченного танкера теневого флота РФ

Власти Великобритании планируют продать почти 100 тыс. тонн нефти с танкера Smyrtos
Судно было захвачено 14 июня в проливе Ла-Манш. Танкер связывают с так называемым теневым флотом России, пишет The Telegraph.
Британские власти считают, что нефть на борту судна теперь по закону принадлежит им, что даёт право использовать сырьё по своему усмотрению. Рыночная стоимость этой партии углеводородов оценивается примерно в 35 млн фунтов стерлингов (около 3 млрд 400 млн рублей).
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Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи нефти. Среди них перечисление денег напрямую Украине или закупка военной техники для ВСУ.