Фон дер Ляйен объявила о выделении Украине крупного транша

Фон дер Ляйен объявила о выделении Украине транша в 3,2 млрд евро
Евросоюз выделит Украине первый транш финансовой помощи в размере €3,2 млрд. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Средства будут направлены в рамках программы финансирования в размере €90 млрд на 2026-2027 годы.
«Мы продолжим выделение еще почти €6 млрд на дроны в течение ближайших дней», - цитирует фон дер Ляйен ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что НАТО обсуждает возможность выделить Украине €70 млрд помощи на военные нужды.