Аномальная жара стала причиной резкого роста цен на электроэнергию в Европе

В Европе фиксируется резкий рост цен на электроэнергию на фоне аномальной жары, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков. В Германии и Великобритании средние июньские цены движутся к самым высоким показателям с 2022 года. Во Франции электричество стало самым дорогим за июнь за последние три года.

Основная причина — массовое включение кондиционеров на фоне снижения предложения. В Великобритании оператор NESO выпускал предупреждение о возможном дефиците мощности в 1,4 ГВт.

Во Франции несколько атомных реакторов снизили выработку из-за перегрева речной воды, которая используется для охлаждения. Блок Golfech 2 полностью остановлен, Nogent 2 и Bugey 3 работают на пониженной мощности. В Швейцарии АЭС Beznau также уменьшила нагрузку из-за высокой температуры воды в реке Ааре.

Штиль в зоне высокого давления резко сократил генерацию ветропарков по всей Европе. Высокие температуры влияют и на линии электропередач: французский оператор RTE предупредил о риске провисания проводов. В Бретани около 68 тысяч домов остались без света после взрыва двух трансформаторов.

Газовые станции также снижают нагрузку, чтобы избежать перегрева оборудования. В Великобритании число незапланированных отключений на газовых станциях выросло на 40%. При этом крупнейшие операторы Tennet и RTE заявляют, что контролируют ситуацию. Аналитики отмечают, что нынешнее напряжение на рынках связано прежде всего с резким ростом спроса на охлаждение, а не с техническими проблемами.