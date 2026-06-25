FT: цена на нефть Brent вернулась к уровню до начала войны США и Ирана

Цена на нефть марки Brent впервые опустилась до уровня, который был зафиксирован до начала конфликта США и Ирана 28 февраля. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Ночью в четверг, как свидетельствовали данные торгов, цена нефти Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $73 за баррель впервые с 27 февраля.

Как отмечает газета, это говорит о том, что цена на нефть "опустилась ниже уровня, зафиксированного до начала войны в Иране". Цены снизились, поскольку заблокированные из-за конфликта поставки нефти возобновились, а трейдеры перестали обращать внимание на возможные негативные последствия кризиса, пишет издание.

В марте, вскоре после начала конфронтации, цены на нефть достигли пика - $126 за баррель, а затем снизились. По оценке эксперта из консалтинговой фирмы Energy Aspects Амриты Сен, цена на нефть может вырасти в дальнейшем, примерно через месяц, после того, как будет выгружена нефть, застрявшая на танкерах в Персидском заливе.

22 июня министр энергетики США Крис Райт заявил, что объемы поставок нефти и газа через Ормузский пролив уже восстановились до докризисного уровня.

Вашингтон и Тегеран в июне подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. 21 июня в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Позднее Сенат Конгресса США принял резолюцию о прекращении войны с Ираном.