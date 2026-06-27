Стало известно, какой процент бюджета тратит Украина на боевые действия

Украина тратит на ведение конфликта на Украине 70% бюджета.

Об этом в интервью «Общественному» заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

«Сейчас мы тратим на войну 70% нашего бюджета. Таков показатель за последние, условно, полгода», — заявил он.

Марченко рассказал Украине нужна поддержка других государств, и сейчас задача Киева – сделать так, чтобы величина этой поддержки была «постоянной» в том числе и после завершения боевых действий.

Министр финансов рассказал, что с начала 2026 года треть своих потребностей Украина покрывала за счет внешней помощи. И с начала года подтверждена передача Украине до $10 млрд. По его словам, июнь «существенно изменил тренд», и Украина добилась получения €3,2 млрд от ЕС, транша от Всемирного банка на $3,39 млрд и «около трех миллиардов» от других институтов. Также он подчеркнул, что Украина вскоре получит €5,9 млрд от ЕС на производство беспилотников.

25 июня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Гданьске заявила, что ЕС выделил Украине первый транш в размере €3,2 млрд из запланированного финансирования в размере €90 млрд. 26 июня стало известно, что Великобритания предоставит Украине $1 млрд в рамках кредита Всемирного банка на сумму около $4 млрд.

Также 8 июня глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что Евросоюз в июне планирует перевести Украине первый транш из 90-миллиардного кредита в размере €5,9 млрд на дроны.

28 мая Верховная рада Украины ратифицировала кредитное соглашение с ЕС о предоставлении Киеву кредита на сумму €90 млрд.