Страна ОПЕК опровергла информацию о планах выйти из картеля

В настоящее время у властей Ирака нет намерений выходить из ОПЕК. Об этом сообщило министерство нефти этой страны. Заявление ведомства процитировало издание The National.

По информации министерства, оно, как и прежде, привержено работе в рамках картеля. Ирак продолжает реализовывать планы по увеличению добычи нефти в соответствии со своими производственными мощностями и внутренними потребностями. И в министерстве надеются, что ОПЕК повысит соответствующую квоту Ирака, в том числе из-за того, что его инфраструктура подвергалась террористическим атакам.

Вместе с тем, как отметили представители ведомства, если организация не пойдет навстречу Багдаду, то он примет решение о том, оставаться ему в ОПЕК или лучше покинуть ее ряды.

По данным агентства Bloomberg, Ирак грозил картелю выходом, если ему не разрешат нарастить добычу нефти.

В свою очередь, Reuters сообщало, что хотя Ирак и рассматривал возможность выхода из ОПЕК, его нынешний план состоит в том, чтобы остаться членом организации и добиваться увеличения квоты, которая на июль составляет 4,378 миллиона баррелей в сутки.