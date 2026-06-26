ЦБ установил официальный курс доллара выше 77 рублей

Банк России в пятницу, 26 июня, установил официальный курс доллара выше 77 рублей. В предыдущий раз выше этой отметки курс поднимался 10 апреля 2026 года.

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На сайте регулятора уточняется, что курс доллара составляет 77,0611 рубля. При этом официальный курс евро повысился до 87,4027 рубля.

26 июня курс евро поднялся выше 89 рублей на бирже. По состоянию на 16:30 по московскому времени курс евро составлял 89,331. Рост составил плюс 3,59 процента.

19 июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров заявила, что прогноз относительно средней траектории ключевой ставки Банка России в июле, вероятно, будет пересмотрен в сторону повышения, а не снижения.

Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов сообщил, что госкорпорация и правительство готовят законопроект о создании объединенного пенсионного фонда с государственным контролем. Что известно об инициативе и могут ли граждане узнать, куда направили их сбережения, выясняла «Вечерняя Москва».