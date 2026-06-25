Международные резервы России выросли до $743,8 млрд

Международные резервы России за неделю с 12 по 19 июня увеличились на $14,5 млрд и достигли $743,8 млрд.

Об этом сообщил Банк России.

Уточняется, что рост произошёл в основном за счёт положительной переоценки.

Неделей ранее резервы составляли $729,3 млрд.

До этого международные резервы России по состоянию на 5 июня 2026 года составили $749,7 млрд.

Начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев в беседе с RT отмечал, что рубль с начала года продолжает долгосрочный тренд на укрепление, начавшийся после минимумов ноября 2024 года.