Риск развала ОПЕК оценили

Шансы на развал ОПЕК действительно существуют, однако участники скорее пойдут по пути мягкого отказа от ограничений, постепенно наращивая квоты, считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако в беседе с «Лентой.ру» он отметил, что прозвучавшее ранее информация о возможном выходе Ирака неофициальная и вполне может быть попыткой западных СМИ выдать желаемое за действительное.

«Конечно, шансы развала сделки ОПЕК+ есть. Недовольство участников росло годами. Но пока формат идет скорее по пути мягкого отказа от ограничений. Каждый месяц ОПЕК+ увеличивает квоты на добычу», — пояснил Юшков.

Я думаю, что стратегия заключается в том, чтобы не резко объявлять о разрыве соглашения, а просто постоянно увеличивать квоты до того момента, как они перестанут кого-либо ограничивать — Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности.

По его словам, недовольство квотами накапливается. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) уже вышли из соглашения, объяснив это тем, что им устанавливали квоты ниже желаемого уровня. Венесуэла и Иран находятся внутри ОПЕК+, но квоты на них не распространяются из-за санкций.

Специалист объяснил, что теперь, когда США смягчают ограничения и обе страны наращивают добычу, встанет вопрос о введении для них обязательств. Если они не возьмут на себя ограничений, уточнил Юшков, другие участники начнут возмущаться: почему одни должны сдерживать добычу, а другие — нет. Дополнительным раздражителем служит и то, что ряд стран, например Казахстан, уже давно не выполняют квоты, напомнил он.

Юшков отметил, что за прошлый год квоты были увеличены почти на 2,9 миллиона баррелей в сутки. В этом году планировалось продолжать наращивание, хотя пришлось притормозить из-за перекрытия Ормузского пролива. При этом даже запертые внутри Персидского залива Саудовская Аравия и Ирак соглашались на небольшой рост квот, отметил аналитик.

«Может быть, удастся убедить Ирак не покидать соглашение, а просто договориться об увеличении квот для всех и ускоренно пройти по пути постоянного роста. С одной стороны, вы не шокируете мировой рынок мгновенным увеличением добычи, с другой — постепенно уходите от ограничений. Это вполне рабочий вариант», — заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что всего через несколько месяцев после того, как из ОПЕК вышли ОАЭ, картель пригрозил покинуть и Ирак. Багдад заявил, что решится на такие шаги, если ОПЕК не пойдет ему навстречу, увеличив квоту на добычу нефти. При этом, как уточнили в министерстве нефти этой страны, пока Ирак не собирается отказываться от членского билета организации.