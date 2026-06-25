Инфляция в США оказалась максимальной за три года

В мае 2026 года инфляция в США впервые за три года превысила четыре процента, так как ближневосточный конфликт разогнал цены на энергоносители. Об этом сообщило Reuters.

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Такое развитие событий может вынудить Федеральную резервную систему поднять процентные ставки.

Агентство уточнило, что за 12-месячный период, закончившийся в мае, индекс потребительских цен вырос на 4,1 процента. В апреле речь шла о 3,8 процента. Без учета продуктов питания и энергоносителей данный индекс вырос на 3,4 процента.

По прогнозам The New York Times, несмотря на прогресс в урегулировании ближневосточного конфликта, проблема инфляции в США далека от решения. Вероятно, что Федеральной резервной системе США потребуется еще два года, чтобы достичь целевого показателя инфляции в два процента, так как она превышала его на протяжении пяти лет.