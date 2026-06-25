Назван возможный ответ Москвы на захват танкеров в Европе

Экономист Алексей Зубец в разговоре с Рамблером высказался о задержании ВМС Франции танкера Deliver и спрогнозировал варианты жесткого экономического ответа Москвы на действия европейских властей.

Ранее Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море нефтяной танкер Deliver, который, по утверждению Парижа, входит в состав «теневого флота» России. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в соцсети X, что судно было остановлено у побережья Сицилии за нарушение морского права, подчеркнув решимость Европы пресекать любые попытки обхода санкций. По данным Морской префектуры Франции по Средиземному морю, танкер следовал из Приморска под флагом Камеруна. Этот инцидент совпал с сообщениями в британских СМИ о намерениях Лондона изъять и распродать в пользу своего бюджета 100 тысяч тонн нефти с другого арестованного в Ла-Манше танкера — «Смиртос».

Комментируя слова Макрона, специалист отметил, что публичные заявления европейских лидеров преследуют в первую очередь цели пиара, однако за ними скрывается опасный переход к новому этапу эскалации, граничащему с открытым экономическим конфликтом.

Заявление Макрона — это, прежде всего, пиар. Задержание судов происходит уже далеко не в первый раз. Но если раньше эти танкеры штрафовали и отпускали, то сейчас ситуация принципиально иная. Заявление властей Великобритании о намерении продать арестованную нефть — это фактически конфискация груза. Подобные действия находятся уже на грани объявления войны. Западные страны перешли от игры в задержания к реальным захватам. Это совершенно другой расклад сил, демонстрирующий переход на следующую ступень эскалации. Алексей Зубец Руководитель Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук

Говоря о возможном ответе со стороны Москвы, экономист отметил, что традиционные юридические инструменты вряд ли окажутся эффективными, поэтому России придется рассматривать варианты с симметричным финансовым ответом и радикальным усилением военной защиты своих грузов в международных водах.

«Для России возникает вопрос: что делать? Первый вариант — суды, второй — ответные конфискации, третий — обеспечение силовой защиты российских танкеров в международных водах. Самая очевидная и напрашивающаяся история при конфискации нашей нефти — это изъятие активов британских и французских компаний, оставшихся в России. На замороженных с 2022 года счетах западных инвесторов скопились приличные суммы. Оттуда можно просто списать деньги в эквиваленте потерянных средств. Никто британские военные корабли захватывать не будет, а вот списать деньги со счетов вполне реально. Попытки России опротестовать действия Запада в судах не принесут хорошего результата. Количество таких инцидентов будет только расти, а европейцы на своей территории продолжат утверждать, что мы не имеем прав на эту нефть».

Анализируя последствия подобных инцидентов для отечественного экспорта, Зубец подчеркнул, что хотя единичные аресты судов пока не способны критически повлиять на объемы поставок, сама динамика действий западных стран требует от Москвы решительных шагов по защите своих экономических интересов.

«Один-два танкера — мелочь на фоне общего количества судов, но это крайне негативная тенденция, которую необходимо переломить».

Ранее на планы Британии продать нефть с захваченного танкера отреагировали в Кремле.