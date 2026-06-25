Украина рассчитывает на помощь от Всемирного банка в размере $3,39 млрд

Всемирный банк выделит Украине помощь на сумму $3,39 млрд в виде займа и грантового финансирования. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

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"Было подписано соглашение со Всемирным банком на $3,39 млрд <...> в рамках Первой программы политики развития рабочих мест и роста частного сектора. <...> Средства будут направлены на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и финансирование приоритетных расходов государственного бюджета. Соглашение предусматривает: $1,04 млрд в виде займа на политику развития, из которых $500 млн обеспечены гарантией Великобритании, а еще $540 млн - гарантией Японии, [а также] $2,35 млрд в виде грантового финансирования от Фонда F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.

Международные резервы Украины за пять месяцев 2026 года сократились на 20% из-за малых объемов помощи от западных союзников, выплаты внешнего долга, а также из-за попыток Нацбанка (НБУ) стабилизировать курс гривны, которая продолжает падать. Объемы поступления помощи от западных союзников за прошедшие пять месяцев были очень незначительными. Всего за пять месяцев Украина получила от Всемирного банка, ЕС, МВФ $5,02 млрд, причем основная часть этой суммы - $3,05 млрд - поступила в марте, в остальные месяцы объемы помощи были заметно ниже.