ЕС ударит по российской нефти новым санкционным пакетом

Еврокомиссия предложила 21-й пакет санкций против России, сделав главным направлением давление на нефтяные доходы, банки, экспортные ограничения и обходные схемы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые меры должны еще сильнее ограничить возможности Москвы финансировать действия на Украине.

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В центре пакета — снижение потолка цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель. Брюссель также предлагает расширить санкции против танкеров, которые ЕС относит к так называемому теневому флоту, и усилить контроль за структурами, помогающими России обходить действующие ограничения.

Отдельный блок касается финансового сектора. Еврокомиссия предлагает ввести ограничения против новых российских банков и запретить операции с рядом организаций из третьих стран, если они, по оценке ЕС, помогают Москве обходить санкции. Также заявлены новые экспортные запреты на товары и технологии, которые, по утверждению Брюсселя, могут использоваться российской военной промышленностью.

Фон дер Ляйен прямо связала новый пакет с украинским конфликтом и заявила, что санкции уже отрезали Россию от глобальных рынков капитала. Москва, в свою очередь, ранее неоднократно называла односторонние ограничения незаконными и указывала, что санкционная политика Запада наносит ущерб и самим европейским экономикам.