Поставки всей рыбной продукции из Армении в Россию приостановлены
В Россию приостановлены поставки всей рыбной продукции из Армении после инспекции двух армянских предприятий, сообщили в Россельхознадзоре, пишет ТАСС.
"Таким образом, сегодня приостановлены поставки всей рыбной продукции из Армении", - говорится в сообщении.
Ранее российская сторона обращалась к армянской с просьбой из-за системных нарушений временно прекратить сертификацию всей живой рыбы, предназначенной для экспорта в Россию, за исключением той, которую производят ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест плюс". Однако по результатам проведенной инспекции на этих предприятиях Россельхознадзор также принял решение о приостановке сертификации их продукции.
"До устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий", - подчеркнули в ведомстве.