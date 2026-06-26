Поставки всей рыбной продукции из Армении в Россию приостановлены

В Россию приостановлены поставки всей рыбной продукции из Армении после инспекции двух армянских предприятий, сообщили в Россельхознадзоре, пишет ТАСС.

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"Таким образом, сегодня приостановлены поставки всей рыбной продукции из Армении", - говорится в сообщении.

Ранее российская сторона обращалась к армянской с просьбой из-за системных нарушений временно прекратить сертификацию всей живой рыбы, предназначенной для экспорта в Россию, за исключением той, которую производят ООО "МФ Экспорт" и ООО "Инвест плюс". Однако по результатам проведенной инспекции на этих предприятиях Россельхознадзор также принял решение о приостановке сертификации их продукции.