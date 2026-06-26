ЕС разрабатывает план поэтапной экономической интеграции стран-кандидатов

Еврокомиссия готовит план поэтапного сближения стран-кандидатов с экономикой сообщества. Идея в том, чтобы давать им доступ к преференциям союза постепенно — по мере выполнения реформ, пишет Politico.

Речь не идет о полноценном членстве. Кандидатам предлагают отдельные бонусы: участие в финансируемых ЕС программах, льготные торговые условия и частичный вход на общий рынок. Перечень выгод будет зависеть от успехов каждой конкретной страны.

Схема предполагает индивидуальный подход. Так, чем больше реформ проведет государство, тем шире его доступ к программам финансирования ЕС, преференциальной торговле и элементам единого рынка. Полноценное членство при этом остается отложенной перспективой.

Основная цель — не дать кандидатам потерять интерес к реформам на долгом пути к вступлению, говорится в материале. Это касается в том числе Украины, процесс которой может занять годы.

По данным издания, инициатива пользуется более широкой поддержкой, чем предыдущие планы. Еврокомиссия надеется, что лидеры стран-членов одобрят концепцию на заседании Европейского совета в октябре или декабре.

В очереди на вступление в ЕС находятся несколько государств, ожидающих решения десятилетиями. Турция — с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го. Хорватия стала последним членом союза в 2013 году — процесс занял у нее десять лет.