Весной 2026 года поставки фруктовых и овощных соков из Грузии на российский рынок резко увеличились, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на отчеты грузинской статистики.

Одновременно с этим снизился импорт сладкой газировки из Грузии: если год назад за весну было ввезено на 14,9 млн долларов, то сейчас — на 12,8 млн. Таким образом, интерес российских импортеров к грузинским сокам вырос на фоне спада закупок другого популярного сегмента.

Ранее сообщалось, что Россия в мае сократила импорт грузинского вина на 35,9% по сравнению с прошлым годом — до 10,9 млн долларов. Несмотря на падение, РФ осталась крупнейшим покупателем грузинской винодельческой продукции. Для сравнения: Польша закупила вина на 1,6 млн долларов, Украина — на 1 млн.

В мае Россия стала главным импортёром яблок из Грузии

Также до этого стало известно, что Доминикана с начала года впервые за два года возобновила закупки крепкого алкоголя из России — на 70 тыс. долларов.