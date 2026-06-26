Поставки Латвией в Россию одного товара обернулись «двойной игрой» страны с ЕС

Научный сотрудник отдела Прибалтики Института стран СНГ Руслан Панкратов в беседе с «Царьградом» прокомментировал данные о том, что Латвия в 2026 году оказалась главным поставщиком водки в Россию. По его мнению, для РФ такая ситуация выгодна, так как в этом случае бывшая советская республика подставляет Евросоюз (ЕС), выбирая Москву для торговли.

«Мы имеем дело с моделью "двойной игры"... Для самой ЕС эта история — болезненная иллюстрация слабости общей санкционной архитектуры.<…> Крупные производители, находящиеся под сильным влиянием политического класса, режут поставки и теряют позиции. Их нишу занимают более мелкие и гибкие участники — от Прибалтики до отдельных южноевропейских и кавказских игроков», — объяснил он.

В результате накладываемые ЕС на Россию санкции перестают быть «единым фронтом», считает специалист. В том числе Москва имеет здесь козырь, который заключается в том, что, по желанию, она постепенно может сократить импорт продукции из недружественной страны, убрав для нее «русский бонус» в виде доходов от потребителя из РФ.

Резюмируя, Панкратов подчеркнул, что России не следует кормить агрессивно настроенные государства, но также призвал смотреть на ситуацию как на лишнее подтверждение слабости и ущербности внешнеполитического курса Европы.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2026 года Латвия поставила в Россию водку на 2,6 миллиона долларов.