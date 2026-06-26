Рубль заметно ослаб еще к одной ключевой мировой валюте

В ходе торгов в пятницу, 26 июня, рубль заметно ослаб к юаню. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи (Мосбиржи).

Ближе к 10:30 котировки китайской валюты достигли 11,26 рубля. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 10 копеек.

Ранее позиции рубля заметно ослабли в паре еще с одной ключевой мировой валютой. В ходе торгов внебиржевой курс доллара превысил 76 рублей. Столь высоких значений на межбанковском рынке не фиксировалось в последние три месяца. Сейчас котировки американской валюты активно приближаются к 77 рублям.

Аналитики связывают ослабление рубля с рядом факторов. К числу основных причин подобной динамики эксперты отнесли падение мировых цен на нефть на фоне постепенной нормализации ситуации на Ближнем Востоке, а также валютные интервенции Министерства финансов (Минфина) на внутреннем рынке. Как сообщалось в начале месяца, руководство ведомства решило удвоить закупки валюты и золота с 5 июня по 6 июля в рамках бюджетного правила.