Миллер оценил запасы газа в российской Арктике

Запасы газа в российской Арктике насчитывают 100 трлн куб. м, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров компании.

"Арктический шельф России содержит богатейшие начальные суммарные ресурсы газа. По последним данным, они оцениваются в 100 трлн куб. м. "Газпром" год за годом наращивает минерально-сырьевую базу в арктическом регионе, тем самым мы внесли серьезный вклад в повышение энергетической безопасности России и сегодня и, что важно, на будущее", - сказал он.

Миллер добавил, что в части геологоразведки "Газпром" получил наиболее существенные результаты в 2025 году на российском арктическом шельфе. "Увеличили разведанные запасы на Ледовом месторождении в Баренцевом море и на Ленинградском месторождении в Карском море", - сказал он.