Новак заверил, что в России достаточно запасов топлива

Россия обладает достаточным количеством топлива для обеспечения потребностей внутреннего рынка. Об этом в пятницу, 26 июня, заявил заместитель председателя правительства Александр Новак.

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Он отметил, что в настоящее время происходит перестройка логистических цепочек в топливной сфере с учетом текущих потребностей — процесс балансировки рынка займет некоторое время. Новак отдельно обратил внимание на то, что ажиотаж на рынке топлива искусственно поднял спрос на 20–30 процентов.

— Балансировка рынка потребует какое-то время, — передает слова вице-премьера ТАСС.

21 июня в Крыму полностью остановили продажу бензина — как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев 22 июня призвал жителей региона сократить поездки на личных автомобилях и покупать бензин «исключительно в необходимых сейчас объемах».

Уже 23 июня ограничения на продажу бензина также ввели в Омской, Саратовской, Иркутской и Новосибирской областях. Кроме того, ограничения действуют в Дагестане, Калининградской области и в ряде других регионов. «Вечерняя Москва» рассказывает, действительно ли в России сейчас наступил топливный кризис.