Казахстан пострадал из-за атаки дронов ВСУ на российский завод

Добыча нефти на казахстанском месторождении Карачаганак упала более чем на четверть после атаки украинских дронов на Оренбургский газоперерабатывающий завод, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Казахстана Ерлана Аккенженова.

Суточный объем производства снизился с 34 тысяч до 25 тысяч тонн (чуть более 180 тысяч баррелей). Карачаганак входит в тройку крупнейших углеводородных проектов страны и обеспечивает около 10% всей нефтедобычи Казахстана. Месторождение добывает нефть и газ одновременно, поэтому сокращение переработки газа на российском ГПЗ автоматически ограничивает извлечение нефти.

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Украина официально подтвердила, что БПЛА поразили газоперерабатывающий и гелиевый комплексы в Оренбургской области, принадлежащие «Газпрому». Там вспыхнул пожар. Это предприятие принимает сырое топливо с Карачаганака и возвращает Казахстану готовый продукт, поэтому его остановка создает системный риск.

Аналогичный удар в 2025 году уже приводил к падению добычи на 25–30%. Зависимость Карачаганака от российской инфраструктуры делает проект крайне уязвимым. Это может осложнить достижение годовых целей Казахстана. В 2025 году страна добыла почти 100 миллионов тонн, и правительство планировало сохранить уровень около 98 миллионов тонн в 2026 году.