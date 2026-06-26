ЕЦБ заявил о самой высокой инфляции с 2024 года

В еврозоне медианная оценка воспринимаемой инфляции за последние 12 месяцев удержалась на 4 процентах — это самое высокое значение с июля 2024 года. Об этом сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Во второй летний месяц позапрошлого года речь шла об отметке в 4,1 процента.

Медианные ожидания инфляции на следующие 12 месяцев опустились до 3,5 с 4 процентов в апреле. Ожидания инфляции на три года вперед остались неизменными на уровне 2,9 процента.

По словам главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна, существует риск того, что инфляция в еврозоне останется выше целевого двухпроцентного уровня довольно долгое время. Завершения ближневосточного конфликта окажется недостаточно для обуздания инфляции.

Предполагается, что в такой ситуации ЕЦБ, возможно, повысит процентные ставки еще раз, так как оперативно вернуть экономическую ситуацию к довоенным значениям регулятор, скорее всего, не сможет.