Китай ставит амбициозные цели по развитию энергетического сектора

В новом пятилетнем плане развития энергетики Китай заявил о намерении довести долю «чистой» энергии в генерации до 50% к 2030 году, сообщает Reuters.

Это существенно выше предыдущего целевого показателя в 42,3% к 2025 году. Доля ветровой и солнечной генерации должна составить 30% (против 22% в 2025-м), а их установленная мощность превысит 50% от общей (2700 ГВт).

Аналитики называют цели консервативными — фактический рост возобновляемой энергетики может оказаться выше. Однако советник Greenpeace Яо Чжэ предупредил, что выбросы в энергосекторе могут вырасти из-за ожидаемого увеличения потребления электроэнергии более чем на 5% ежегодно до 2030 года.

Он отметил, что целевой показатель по углеродоемкости (сокращение выбросов CO2 на единицу электроэнергии более чем на 10%) является скромным. Аналитик Ци Цинь добавил, что для удержания выбросов на уровне 2025 года при росте генерации на 4–5% в год требуется снижение углеродоемкости на 17–23%.

Китай также намерен нарастить мощности негидроаккумулирующих станций до 300 ГВт к 2030 году (против 180 ГВт к 2027 году ранее) и увеличить производство возобновляемого водорода до 2 миллионов тонн в год, что в 10–20 раз выше текущего ориентира. План предусматривает достижение пика потребления угля к 2030 году без указания конкретного уровня. В качестве перспективного направления рассматриваются «космические электростанции» для питания орбитальных центров обработки данных.