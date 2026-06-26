Нефть ждет резкое недельное падение

Цены на нефть идут к сильному недельному снижению на фоне сообщений о восстановлении движения танкеров через Ормузский пролив. Марка Brent торгуется около $73,7 за баррель, WTI — около $70,5. Даже удар Ирана по коммерческому судну в проливе лишь краткосрочно развернул цены вверх примерно на 2%, но не отменил общего давления на рынок.

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Главный фактор снижения — ожидание, что риски перебоев с поставками уменьшаются. Однако аналитики ING предупреждают, что почти весь текущий рост трафика — это исходящий поток: танкеры, которые уже были заблокированы в районе пролива, теперь выходят наружу. Вопрос, сколько новых судов будет заходить в Персидский залив для загрузки нефти, пока остается открытым.

Поэтому восстановление судоходства может оказаться менее устойчивым, чем кажется рынку. Reuters отмечает, что общий трафик через Ормуз все еще остается лишь частью довоенного уровня, когда пролив проходили в среднем около 125 судов в день. Дополнительным фактором риска для нефти стали землетрясения в Венесуэле: они могут временно ударить по добыче из-за перебоев с электроснабжением.