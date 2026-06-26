«Победитель забирает все»: доллару предрекли сохранение высоких позиций

Доллар показывает лучший рост за первое полугодие с начала 1970-х годов, поднявшись на 3% на фоне ожиданий повышения процентных ставок в США и привлекательности американских активов, сообщает Reuters.

Трейдеры закладывают как минимум одно повышение ставки ФРС в этом году, вероятность второго оценивается как 50 на 50. Жесткая риторика нового главы регулятора Кевина Уорша смещает фокус на инфляцию, которая остается значительно выше целевого уровня в 2%.

Доллар достиг 40-летнего максимума по отношению к иене и приблизился к годовому пику против евро, что создает сложности для других валют. Политики по всему миру сталкиваются с ослаблением своих валют, что увеличивает расходы на импорт. Южнокорейская вона упала до рекордно низкого уровня, а развивающиеся рынки вынуждены поддерживать свои валюты, чтобы противостоять росту доллара.

Спекулянты удерживают чистую длинную позицию в долларе на сумму около 30 миллиардов долларов — это рекорд с начала второго срока Трампа. Темпы наращивания активов стали самыми быстрыми за первое полугодие с 2012 года. По оценкам Bank of America, с начала года в американские акции поступило 341 миллиард долларов, что значительно превышает прошлогодний показатель (134 миллиарда).

По словам экспертов, экономика США продолжает удивлять позитивными данными, а бум искусственного интеллекта и крупные IPO привлекают рекордные объемы капитала. США остаются центром строительства дата-центров для ИИ и квантовых вычислений, говорится в статье.

Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что риск падения евро до 1,10 доллара остается высоким (сейчас около 1,135). По принципу «победитель забирает все», сильная экономика и технологическое лидерство делают доллар главным бенефициаром глобальных капитальных потоков.

В долгосрочной перспективе доллар может ослабнуть из-за структурных проблем, включая устойчивость государственных финансов США, отмечают эксперты.