Удар по американским акциям: ИИ остановил рост технологического сектора

Технологические акции США оказались под давлением из-за падения азиатских производителей чипов, сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на Nasdaq 100 к утру снизились на 0,8%, S&P 500 потерял 0,2%. В Южной Корее во второй раз за неделю приостанавливали торги из-за обвала акций, но затем рынок частично восстановился.

Рынок технологических акций демонстрировал разнонаправленную динамику в течение недели. В начале недели позитивный импульс задали прогнозы Micron Technology, однако затем давление на сектор усилилось после объявления Apple о повышении цен и сообщений о переносе IPO OpenAI на 2027 год.

Глава макроэкономики Lombard Odier Флориан Йелпо отметил, что инвесторы пересматривают оценки в секторе ИИ, но текущее снижение носит характер коррекции в наиболее перегретых сегментах и не является широкомасштабным обвалом.

Индекс Nasdaq 100 завершает неделю снижением впервые за три недели. При этом он остается на 28% выше мартовского минимума и сохраняет позиции выше 50-дневной скользящей средней — ключевого уровня поддержки.