Путин продлил запрет поставлять нефть и нефтепродукты РФ по потолку цен

Президент РФ Владимир Путин продлил до 31 декабря 2027 года запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен, введенному группой G7 и Евросоюзом, следует из указа главы государства.

Этот запрет действовал до 30 июня 2026 года, соответствующий указ продлевает его до конца 2027 года. Документ запрещает поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя.

Указ об ответных мерах на потолок цен вступил в силу 1 февраля 2023 года, действие это меры продлевалось несколько раз.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из РФ. Страны Группы семи (G7), ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель, запрещая таким образом транспортировку и сопутствующие услуги дня нефти дороже этого уровня. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ. В 2026 году потолок цен был снижен с $47,6 до $44,1 за баррель.