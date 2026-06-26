Водка с пивом: Китай и Индия начали закупаться российским алкоголем

Основным российским экспортным алкогольным напитком сегодня является водка, ее активно закупают несколько постсоветских республик, а также Индия, Китай и Израиль, сказал НСН Максим Черниговский.

Помимо основных рынков сбыта российского алкоголя, сегодня отечественный товар активно поставляется в такое новое направление, как Индия, также возобновился экспорт водки в Малайзию и Лаос. Об этом НСН заявил доцент кафедры менеджмента Президентской академии (РАНХиГС) в Санкт-Петербурге, руководитель клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

Россия с начала года значительно увеличила поставки коньяка в Китай. Так, за первые пять месяцев года экспорт коньячной продукции вырос в 11 раз в физическом выражении и в 31 раз в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт». Было поставлено свыше 2600 литров коньяка на сумму порядка $100 тысяч. Черниговский назвал страны — лидеры по поставкам алкоголя из России.

«Основными рынками остаются Казахстан, Белоруссия, Грузия, Азербайджан, Китай и Израиль. Из новых направлений выделяется Индия: поставки российского крепкого алкоголя туда в 2025 году выросли примерно втрое в натуральном выражении. Возобновился экспорт водки в Лаос и Малайзию. При этом главные экспортные направления постепенно смещаются из Европы в страны СНГ и Азии», — сказал Черниговский.

Главным экспортным алкогольным напитком, по словам собеседника НСН, является водка.

«Главный экспортный товар — водка: ее активно покупают Казахстан, Грузия, Азербайджан, Китай, Израиль и Индия. Российское пиво поставляется прежде всего в Белоруссию, Китай и Казахстан. Основными покупателями российского вина являются Китай, Белоруссия и Казахстан, причем значительную часть экспорта составляет игристое вино. Также растут поставки джина, ликеров и других крепких напитков, но их объемы пока существенно меньше экспорта водки», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Франция впервые с 2015 года вернулась в ТОП-5 основных поставщиков вина в Россию.